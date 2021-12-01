“Навсегда в наших сердцах”. Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти

“Я бесконечно люблю и скучаю по тебе. Сегодня и каждый день я праздную твою жизнь, твою любовь. И ты – мой лучший друг”, – подписала она публикацию, которую посвятила восьмой годовщине со дня гибели Пола Уокера.

“Навсегда в наших сердцах”, – написал _pw40__ под фото.

“Восемь лет прошли без него. Покойся с миром, легенда”, – прокомментировал _beingpreetham.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Контекст:

Мидоу – единственный ребенок Пола Уокера. Она родилась 4 ноября 1998 года от его бывшей подруги Ребекки Сотерос. До 13-ти лет Мидоу жила с матерью на Гавайях, а в 2011 году переехала жить к отцу.

Пол Уокер – американский киноактер и модель. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О’Коннора в серии фильмов “Форсаж”. 30 ноября 2013 года Уокер вместе со своим другом Роджером Родасом попал в аварию. Они погибли на месте. Похоронили Уокера 14 декабря 2013 года в Глендейле (штат Калифорния).

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