 

“Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза”. Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь

01.12.2021, 14:02, Новости дня
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Певица призналась, что  перед определенным мероприятием хотела сделать автозагар в одном из салонов Москвы.

“Набираю вчера. Спрашиваю, есть ли время на вечер. Есть – в 20.00. На часах 19.15. Я уточняю, где они находятся, ведь мне еще нужно доехать. Прошу подсказать, сколько до них ехать из ЦУМа. Девушка отвечает, что она понятия не имеет, два раза переспросив: “Откуда-откуда?” Ну ок, посмотрела сама. И тут из трубки меня спрашивают, сделала ли я скраб. Я до этого делала автозагар в профессиональной студии только в Калифорнии, там таких требований не выдвигалось”, – отметила певица.

Оказалось, что без скраба автозагар может взяться пятнами, и администратор посоветовала Седоковой его не делать. Она же сказала, что, если сделать скраб не накануне процедуры, а вечером и прийти утром, загар не возьмется. Певица поблагодарила за информацию, и разговор был окончен.

“Она прощается со мной без сожалений. Я еду домой, наношу свой любимый автозагар бесплатно сама, и сегодня утром просыпаюсь счастливая и без пятен”, – отметила Седокова.

Певица заявила, исходя из этой истории, что самый важный человек в компании – это не управляющий, не владелец, а именно тот человек, который поднимает трубку и говорит с клиентом.

“Девушка всеми силами отговорила меня посетить их место, так и не поинтересовавшись даже, как меня зовут. А ведь владельцы вложили много денег и нервов в построение бизнеса, не спали ночами, вкладывались в рекламу у блогеров, чтобы одним вечером их менеджер просто лишила их чека. (…) Букв не хватает, но в карусели оставляю вам фразу из трех слов, которая увеличит вашу прибыль в три раза”, – написала она.

“Чем я могу вам помочь?” – по мнению Седоковой, важная для увеличения прибыли фраза звучит так.

Пост певица сопроводила собственным снимком в секси-купальнике с огромным декольте, в котором засветила голую грудь.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Текст читать после фото невозможно”, – отметил подписчик 1stixi.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России. У Седоковой есть свой бизнес – магазины одежды LA Story.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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