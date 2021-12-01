Луценко: Зеленскому нужно бояться не путча 1 декабря, его не будет. Бояться нужно 20-х чисел января

Господину Зеленскому нужно бояться не путча 1 декабря, не будет его. Бояться нужно 20-х чисел января. Ведь именно в эти дни, по мнению всех экспертов, которых я знаю по энергетике, может произойти энергетический коллапс. Окружение Зеленского забыло, что у нас есть зима и к ней нужно готовиться. Первый год как-то проехали, а теперь у нас самые маленькие в истории Украины запасы газа, угля, воды для гидроэлектростанций.

Путин понял, что мы в самой болезненной точке, когда президент непопулярен, мягко говоря, когда от него отвернулся Запад, потому что он брезгует этой ложью, которой фонтанирует Офис президента. В этот момент Путин готовится нанести решающий удар – энергетический. Главная проблема Зеленского и наша – Владимир Путин.

Сегодня мы держимся на электроэнергии только потому, что нам ее пока дает Лукашенко по тройному тарифу. Пока что у нас есть тепло, потому что вместо угля мы сжигаем и так недостаточные запасы газа. Представьте себе: газ заканчивается, угля нет, Лукашенко, который по существу является “ЛДНР”, картофельным Дуче, отключает электроэнергию – у нас начинаются веерные отключения, если зима будет мягкой, или электроэнергия целыми областями будет вырубаться – если будет холодной.

Газа нет, соответственно, холодно в доме и людям некуда ходить на работу. А когда нет работы, что будут думать люди, что будут делать? Я не хочу Майдана именно потому, что сегодня этим может воспользоваться враг. Но и Зеленский должен думать об этом. Он должен сесть за стол с оппозицией и сказать, что мы в одной лодке.

Что касается заявления о возможных так называемых госпереворотах, то Зеленского кормят всеми этими фейками, ерундой, легендами о страшных покушениях на него, семью. Сочиняются какие-то невероятные подпольные организации. Путч имени Васи Лаптева, господи прости. Вы представляете, как сейчас над нами смеется весь мир? На основании пьяного базара трех отставных офицеров и одного Васи Лаптева президент Украины заявляет о госперевороте конкретно 1 декабря.

Источник: Лариса Сарган / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—