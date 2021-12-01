 

В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Украины с Эрдоганом

01.12.2021, 13:55, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот сам поднимет ее в телефонном разговоре, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику, что «если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да», передает РИА «Новости».

Он отметил, что если Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, то это можно только приветствовать.

Телефонный разговор президентов готовится, возможно, он состоится 3 декабря.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в МИД опровергли посредническую роль Турции на Украине.

Политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, что «Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана».



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