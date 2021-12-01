 

Путин сказал послам, как победить COVID-19

01.12.2021, 13:55, Новости дня
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Президент Владимир Путин выразил надежду, что «когда-нибудь пандемию коронавируса удастся победить», и жизнь вернется в нормальное русло.

«Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в РФ будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Ну, когда-нибудь эта зараза (коронавирус) должна нас оставить, когда-то мы ее должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой», – передает РИА «Новости» его слова.

Также глава государства отметил, что в ходу в мировой практике развивается термин «вакцинный национализм».

Путин добавил, что, не наладив сотрудничество, не получится бороться ни c пандемией, ни с изменением климата, ни с пандемией.

«Уже в ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам», – добавил он.

Путин выразил убеждение, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное равноправное сотрудничество, не получится решать глобальные проблемы. «Не получится добиваться успехов ни в борьбе с изменениями климата, ни в противодейстии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития», – добавил он.

Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина.



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