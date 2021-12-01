Председатель КНР заявил об объединяющей роли партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» работает на повышение благосостояния народа и международного авторитета, все это пользуется большой поддержкой со стороны россиян, говорится в приветствии генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР участникам Международной межпартийной конференции Единой РФ «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«Отношения продолжали развиваться на протяжении последних 20 лет и сыграли уникальную роль в реализации важных договоренностей глав двух государств, продвижении всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и углублении стратегического взаимодействия между странами», – говорится в публикации в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

По словам Си Цзиньпина, коммунистическая партия Китая ценит дружбу с Единой Россией, надеясь на продолжение укрепления сотрудничества, на продвижение китайско-российских отношений, которые можно вывести на новый уровень.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность налаживать с Россией более тесное взаимодействие в области энергетического сотрудничества.