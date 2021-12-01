 

В России изменится порядок оформления больничных листов

01.12.2021, 13:52, Разное
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С 2022 года в России вступит в силу новый порядок оформления листков нетрудоспособности. Теперь все больничные будут оформляться в электронном виде. Работодатель будет получать документ напрямую, а деньги за больничный будут рассчитываться автоматически.

Для электронного оформления больничных в России уже заработала система СЭДО (Социальный электронный документооборот), который и обеспечит взаимодействия между Фондом социального страхования Российской Федерации, работодателями и их сотрудниками.

Бумажные бланки для оформления листков нетрудоспособности больше использоваться не будут. В системе СЭДО будет значиться только номер больничного.

23 ноября Правительство постановило ввести также беззаявительный порядок выплаты денег за пропущенную по болезни работу.

Теперь больницы и поликлиники будут самостоятельно загружать информацию о пациентах в электронную систему документооборота.

Кроме того из системы информация о больничном будет автоматически направляться в личный кабинет пациента на портале “Госуслуги”.

Важно, что теперь рассчитывать и выплачивать пособие по нетрудоспособности будет не работодатель, а ФСС. Если трудовой стаж работника менее пяти лет, то пособие составит 60% от среднего заработка, если от пяти до восьми лет, то 80%, если трудовой стаж превышает восемь лет, размер выплат будет 100%.



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