Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 2008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели специалисты областного оперативного штаба по коронавирусу.

Антилидером по тяжести эпидемиологической обстановки стал Сергиево-Посадский округ, где заразились 184 человека. На втором месте оказалось Домодедово с 114 заболевших, а Люберцы заняли третью строчку с 107 инфицированными. Помимо них в число самых неблагоприятных округов попали Истра, Королев, Орехово-Зуевский округ и Мытищи, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.