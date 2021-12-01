 

Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

01.12.2021, 13:52, Разное
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За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 2008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели специалисты областного оперативного штаба по коронавирусу.

Антилидером по тяжести эпидемиологической обстановки стал Сергиево-Посадский округ, где заразились 184 человека. На втором месте оказалось Домодедово с 114 заболевших, а Люберцы заняли третью строчку с 107 инфицированными. Помимо них в число самых неблагоприятных округов попали Истра, Королев, Орехово-Зуевский округ и Мытищи, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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