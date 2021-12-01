В Греции ввели ежемесячные штрафы в 100 евро

…для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации.

В Греции ввели штрафы в размере 100 евро для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Штраф нужно будет платить ежемесячно. Все деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц. По словам премьера, в Греции из 580 тысяч непривитых жителей старше 60 лет только 60 тысяч прошли вакцинацию в течение ноября. «И в основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту этих наших сограждан. По этой причине их вакцинация отныне становится обязательной», — пояснил Мицотакис.

Он добавил, что непривитые старше 60 лет должны должны будут записаться на вакцинацию до 16 января, чтобы получить первую дозу.

«Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья», — добавил премьер.

По его словам, это также «акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных».

«Новая мутация [коронавируса] "омикрон" беспокоит нас и призывает к бдительности, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то время как приближающиеся праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению», — сказал Мицотакис.

С 8 ноября в Греции действуют жесткие коронавирусные ограничения для непривитых. Невакцинированные граждане должны предъявлять отрицательный экспресс-тест или тест ПЦР для входа в магазины, банки, государственные учреждения, развлекательные заведения и парикмахерские. Также непривитые сотрудники государственного и частного секторов обязаны дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование за свой счет.

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Проблемы вакцинации против ковида в странах Евросоюза

По официальным данным на 30 ноября, за день в Греции выявили 7 486 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в стране число заболевших достигло 938 903. За сутки вследстве коронавируса скончались 88 человек, с начала пандемии было зарегистрировано в общей сложности 18 157 смертей от COVID-19.

Правительство Австрии также предложило ввести в стране штрафы и тюремные сроки за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса. Предложенные штрафы могут составить от 3600 до 7200 евро (приблизительный интервал — 300-600 тысяч рублей). Максимальный штраф предусмотрен для тех, кто дважды проигнорировал персональное уведомление о необходимости вакцинироваться. В случае невыплаты штрафа житель Австрии может оказаться в тюрьме на четыре месяца.

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