Солнечное затмение, ретроградный Нептун: астрологические события декабря и что они несут

Декабрь будет богат астрономическими событиями. Хорошая новость заключается в том, что данные явления будут оказывать преимущественно положительное влияние на всех нас. Разбираемся, чего ожидать от последнего месяца уходящего года с точки зрения астрологии.

Солнечное затмение

4 декабря — день, который насыщен сразу двумя событиями. Первое — это новолуние. Второе — это солнечное затмение. Все это произойдет в знаке Стрельца, а значит, на нас повлияет мощная оптимистичная энергетика данного знака.

4 декабря прекращается коридор затмений, который начался 19 ноября. Это был непростой период, когда приходилось отрабатывать кармические ошибки. Не расслабляйтесь: до 4-го числа еще несколько дней, поэтому не натворите новых ошибок, чтобы не подпортить себе карму вновь. Совершайте добрые дела, чтобы добро вернулось к вам впоследствии.

Энергия Стрельца наделит нас духом авантюризма, жаждой перемен и приключений. Это поспособствует появлению праздничного настроения и предвкушению празднования Нового года. После 4 декабря у каждого из нас появится уникальная возможность оставить позади все плохое и начать жизнь с чистого листа.

Ретроградный Нептун

Эта планете начала еще летом двигаться в обратном направлении. Сегодня, 1 декабря, она возвращается в свое прямое положение, а это означает, что все станет на круги своя. Мы избавимся от иллюзий, от какого-то мистического шлейфа, который ощущался в предыдущие месяцы. Наконец-то появится возможность трезво оценить ситуацию и свое положение.

Ретроградный Хирон

19 декабря планета Хирон также возвращается в свое прямое положение. До этого, как и Нептун, она двигалась в обратном направлении. Этот период был ознаменован исцелением от душевных ран.

До 19 декабря, возможно, еще будут ощущаться отголоски неблагоприятный событий прошлого, которые оказали на нас негативное влияние. У нас есть время, для того чтобы сделать для себя правильные выводы, извлечь важные уроки и впредь не совершать подобных ошибок.

С 19 декабря придет вдохновение, появится энтузиазм и вкус к жизни.

Ретроградная Венера

Того же 19 декабря планета любви Венера переходит в ретроградную фазу. Это астрономическое явление отразится на личной жизни. Возникнут сомнения по поводу того, насколько правильным был выбор текущего партнера. Одинокие люди столкнутся с невозможностью завести новые знакомства. Зато может появиться человек из прошлого, с которым реально возобновить романические отношения.

Квадрат Сатурна и Урана

Такое астрономическое явление наблюдается раз в 20 лет. В этом году оно произойдет 24 декабря. Это как бы противостояние двух диаметрально противоположных планет: мятежного Урана и консервативного, строгого Сатурна. Подобное расположение привнесет смуту в общество. Влияние планет будет ощущаться на коллективном уровне, а не в жизни отдельного индивида. Это период, когда будет наблюдаться изменение взаимодействия между властью и людьми.

Юпитер в Рыбах

Юпитер перейдет в знак Рыбы 28 декабря и пробудет там аж до 10 мая. Согласно прогнозу астрологов, этот период буде очень благоприятным для творчества, для открытия новых граней своих талантов.