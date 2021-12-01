Захарова ответила на обвинения в «притеснении украинцев»

Обвинения Киева в том, что в РФ якобы ущемляются права украинцев и массово закрываются украинские общественные организации, являются ложью, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это ложь, это придуманная история. Мало того, что она придумана, так еще лицемерная и циничная», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она напомнила, что украинский язык на территории РФ родным считает около 1% населения, несмотря на это, в стране созданы все условия для сохранения национальным меньшинством своей идентичности.

Также Захарова подчеркнула, что на территории РФ функционируют около сотни общественных объединений украинцев, а те из них, что были закрыты, в том числе много лет назад, нарушали законодательство России.

Напомним, в июле Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.

В украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.