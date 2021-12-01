Всемирный русский собор обеспокоился словами татарстанского чиновника о родном языке школьников

Слова начальника управления образования исполкома Казани Ирека Ризванова о 34% русских школьниках, выбравших татарских как родной, вызвали обеспокоенность у правозащитного центра Всемирного русского народного собора.

Ризванов в СМИ заявил, что 34% русских школьников выбрали татарский язык как родной, однако эти сведения «являются откровенно неправдоподобными и оскорбляют русскую общину Татарстана, способствуя разжиганию межнациональной розни», говорится в заявлении центра, переданном в газету ВЗГЛЯД.

«Не меньшее удивление вызывает утверждение Ризванова, что «очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, – это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении». Из него следует, что выбор русскими детьми татарского языка расценивается как положительное явление, а выбор татарскими детьми русского считается проблемой, которую надо решать», – отметили в центре.

Такая риторика, полагают правозащитники, больше подходит «украинским чиновникам, которым поручили усилить дерусификацию, нежели представителям исполнительной власти города, в котором русские составляют большинство населения».

Правозащитный центр обратился в Министерство просвещения с просьбой провести самостоятельное исследование языковых предпочтений школьников Казани, и к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой дать публичную оценку соответствия Ирека Ризванова занимаемой им должности.