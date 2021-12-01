 

В Кремле выразили уверенность в посещении Путиным и Лукашенко Крыма

01.12.2021, 13:34, Новости дня
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Нет сомнений, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», – передает его слова РИА «Новости».

Песков при этом не уточнил, что для поездки на полуостров рассматривается какой-то конкретный город.

В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».



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