 

Гроб Градского на церемонии прощания утопает в цветах

01.12.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гроб певца композитора Александра Градского на церемонии прощания утопает в цветах. На сцене также присутствует множество венков.
Прощание с Градским началось сегодня в 10 утра в театре «Градский-холл». Супруга артиста приняла решение, что церемония должна пройти в частном формате, поэтому туда не пускают журналистов. В то же время поклонники автора хита «Как молоды мы были» могут заходить внутрь, чтобы проститься с кумиром.

Практически все друзья, знакомые и фанаты несут к гробу Градского цветы. На улице выстроилась очередь из сотен людей, желающих проститься с мэтром. После завершения панихиды его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. Наставнику шоу «Голос» было 72 года. У него осталась молодая жена Марина Коташенко, которая подарила ему двух детей. Младшим сыновьям артиста 7 и 3 года. Также у него есть взрослые дети – дочь Мария и сын Даниил от предыдущего брака, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Защита интеллектуальных способностей людей с риском психоза

30.04 / Суд оставил без изменений приговор по делу «куклы Путина»

16.07 / Мнение: Почему они не вакцинируются

19.02 / В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий

08.07 / Ксения Собчак: «Коронавирус стал жестче и опаснее для молодых»

11.03 / Социальные пенсии в России будут проиндексированы

07.07 / Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

07.12 / Гражданская жена Захарова обвинила Михаила Ефремова во лжи

27.02 / Мнение: Украинские аллюзии армянских протестов

02.07 / Ретроградный Юпитер работает на них: мечты трех знаков зодиака исполнятся до 18 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика