Гроб Градского на церемонии прощания утопает в цветах

Гроб певца композитора Александра Градского на церемонии прощания утопает в цветах. На сцене также присутствует множество венков.

Прощание с Градским началось сегодня в 10 утра в театре «Градский-холл». Супруга артиста приняла решение, что церемония должна пройти в частном формате, поэтому туда не пускают журналистов. В то же время поклонники автора хита «Как молоды мы были» могут заходить внутрь, чтобы проститься с кумиром.

Практически все друзья, знакомые и фанаты несут к гробу Градского цветы. На улице выстроилась очередь из сотен людей, желающих проститься с мэтром. После завершения панихиды его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. Наставнику шоу «Голос» было 72 года. У него осталась молодая жена Марина Коташенко, которая подарила ему двух детей. Младшим сыновьям артиста 7 и 3 года. Также у него есть взрослые дети – дочь Мария и сын Даниил от предыдущего брака, пишет портал «Политэксперт».