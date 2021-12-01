 

Максим Галкин показал, как они с Пугачевой готовятся к новогодним праздникам

01.12.2021, 13:14, Разное
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Максим Галкин часто делится с поклонниками частью их жизни с Пугачевой. И недавно он опубликовал на своей странице видео, где показал, как они украсили свой замок.
На опубликованном видео показано, что Галкин вместе с Пугачевой поставили елку на своем участке и нарядили ее. Также сам замок тоже весь в огнях и гирляндах. Подписчики уверены, что все украшения были повешены только лишь для их детей, ведь им уже семь лет, а значит, самое время для новогодней сказки.
https://oane.ws/xgo.php?url=oane.ws/uploads/posts/2021-12/1638354493_screenshot_1.png
Совсем скоро в семье Галкина и Пугачевой наступит их семейный праздник – браку влюбленных исполнится 10 лет. Несмотря на осуждение окружающих, пара не только официально заключила брак, но еще и обвенчалась в 2017 году.

Источник: bimru.ru



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