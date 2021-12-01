 

“Держите меня семеро”. Дочь Ющенко показала голую грудь

01.12.2021, 13:10, Новости дня
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Виталина Ющенко позирует в кадре в летнем наряде, состоящем из длинной юбке и короткого топа, который надела на голое тело.

На одном из фото дочь Ющенко изображена возле пеликана с высоко поднятой рукой, засветив при этом голую грудь.

“Мне эта птица нравится так, что держите меня семеро”, – поделилась эмоциями дочь президента.

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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