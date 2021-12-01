На уборке Рыбинска от снега задействовано 10 единиц техники ✓ Новости Рыбинска и не только
 

На уборке Рыбинска от снега задействовано 10 единиц техники

01.12.2021, 13:11, Новости
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За ночь, с 30 ноября на 1 декабря, городские службы дважды расчистили рыбинские улицы от снега. Общая протяженность обработанных дорог составила 214 км. Работа идёт в непрерывном режиме.

Для расчистки дорог задействованы 10 единиц специализированной техники, на тротуарах и остановочных пунктах работают три трактора, мотособака и бригады дворников.

— Сегодня ночью на уборке городских улиц была задействована вся техника, имеющаяся в распоряжении коммунальных служб. Постоянное подметание и обработка проезжих частей и тротуаров продолжается в постоянном режиме. За сутки было израсходовано 320 тонн пескосоляной смеси и 36 кубометров жидкого и 18 тонн твёрдого реагента, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Вместе с расчисткой с рыбинских улиц начали вывоз снега. По прогнозам синоптиков, снегопад в городе продлится до вечера. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.




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