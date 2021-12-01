Непогода погубила главное дерево России

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01.12.2021, 13:00, Разное
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В Орловской области погиб знаменитый Тургеневский дуб. Дерево возрастом 198 лет не выдержало натиска непогоды.

Ураганный ветер, поднявшийся в регионе на днях, в порывах достигал невероятных 30 метров в секунду. В результате посаженный великим писателем Иваном Тургеневым дуб практически вырвало с корнем. Представители музея-заповедника “Спасское-Лутовиново” с грустью отметили, что дерево было его главной природной достопримечательностью, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что Тургеневский дуб победил в национальном конкурсе “Российское дерево года – 2021” и стал главным деревом страны.



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