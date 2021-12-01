Господь и деньги

Опального основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия отправили в колонию на 3,5 года.

Николай Романов (бывший отец Сергий). Фото: Валерий Шарифулин /ТАСС

Измайловский районный суд Москвы признал Николая Романова (бывший отец Сергий из Среднеуральского монастыря) виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания и приговорил его к лишению свободы на три с половиной года. Отбывать наказание Романов будет в колонии общего режима. Защитники опального священнослужителя не согласны с приговором и будут его обжаловать. Они уверены, что само уголовное преследование стало результатом внутрицерковных финансовых разборок.

— Я убежден, что, обращаясь в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении отца Сергия, Екатеринбургская епархия нарушила основы социальной концепции РПЦ, поскольку привлекла к разрешению внутрицерковного спора, который, в том числе, касается вопросов вероучения, правоохранительные органы, — сказал во время прений в суде адвокат Павел Бабиков. — Спор с отцом Сергием должен был решаться исключительно внутри церкви без привлечения правоохранительных органов. Необходимо обратить внимание суда на то, что настоящее, на первый взгляд, простое уголовное дело в действительности является исключительно сложным и прецедентным, поскольку суд будет вынужден разбираться в тонкостях церковного права и давать юридическую оценку действиям священника.

Адвокаты Романова ранее заявляли, что все происходящее в Среднеуральском монастыре имеет признаки рейдерского захвата,

в основе которого серьезный церковный конфликт, но важнее все же — деньги.

— Почти сразу после ареста нашего подзащитного мы провели оценку зданий на территории монастыря, и стоимость только конструктива составила один млрд 90 млн рублей, — рассказала адвокат Светлана Герасимова. — Это без внутреннего убранства, просто стены. Важно понимать, что Среднеуральский монастырь — это один из пяти монастырей, построенных нашим доверителем.

По словам защитников Николая Романова, никому в епархии не было дела до его проповедей, пока он исправно приносил доход вышестоящей организации. Как только поток уменьшился, к основателю монастыря возникли вопросы. Внутрицерковное противостояние в результате вылилось в уголовное преследование основателя Среднеуральского женского монастыря.

Опального отца Сергия в июле прошлого года лишили сана, а в декабре задержали. Сразу после ареста Николая Романова религиовед Вадим Розенфельд заявил, что бывший схимонах будет признан виновным и отправится в места заключения.

— Решение о том, сядет человек или нет, принимается накануне ареста, — уверен религиовед. — По Романову было принято решение, что сидеть он будет и в Среднеуральский монастырь уже не вернется. Представители власти прекрасно понимают, что Сергий опасен своей непредсказуемостью.

По словам Розенфельда, Сергий Романов — жесткий человек, убежденный царебожник, хороший организатор и глубоко «свой», церковный. Нет сомнения, что человек много лет организовывал финансовые потоки и «правильно» их направлял. Романов построил монастырь «Ганина Яма», туда устремилось огромное количество паломников, деньги собирались очень большие. После перехода Сергия в Среднеуральский монастырь паломничество стало процветать и там.

— Точный размер выручки подсчитать сложно, — считает наш собеседник. — Но околорелигиозный рынок продаж — один из самых доходных бизнесов. На мой взгляд, его обороты можно сравнить с нефтетрафиком.

Это гигантские деньги. В рамках деятельности популярного монастыря Романов сидел на больших деньгах и перенаправлял их в нужные места. Деньги — это власть, поэтому Романов долгое время занимал одно из ключевых мест в епархии. Но говорить о том, что конфликт произошел исключительно из-за денег, я бы не рискнул. Он откровенно политический и иерархический, но именно из-за раскольнического поведения Сергия и финансовые потоки оказались под угрозой.

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Вадим Розенфельд убежден, что большую роль в опале Сергия сыграли его высказывания против патриарха и лично против Путина. И все это на фоне серьезной зачистки религиозного поля в России.

«Власть обратила внимание на вещи, о которых ее предупреждали десятилетиями, но делает это по-своему, топорно, — считает Вадим Розенфельд. — Это преследование Свидетелей Иеговы (запрещены в России. — Ред.), разгром Среднеуральского женского монастыря. Долгие годы власть относилась к религиозным общинам безразлично, но сегодня мы наблюдаем зачистку религиозного поля вокруг РПЦ и, что очень важно, внутри РПЦ.

Полицейская структура всегда действует одинаково. Им все равно, в отношении кого: физических лиц или религиозных. И делают они это, как умеют: как можно больше ОМОНа, задержаний, обысков…

Все это — имитация бурной деятельности по раскрытию так называемых преступлений».

Бывший схиигумен Сергий не признал свою вину ни по одному из эпизодов уголовного дела. Говоря о причинах конфликта с епархией, схиигумен Сергий несколько раз отмечал, что его слова и проповеди всегда устраивали местное священноначалие. Истинная же причина конфликта — это планы по строительству на территории монастыря храма святой Софии, рассчитанного на 37 тысяч человек. Сперва митрополит Кирилл согласился и благословил стройку. Затем поставил условие — построить каменный храм стоимостью 5 млн долларов в 350 километрах от Екатеринбурга. Отец Сергий был согласен построить храм, но более скромный, из клееного бруса.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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