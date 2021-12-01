В Госдуме пригрозили распустить ВОЗ, если российские вакцины не будут зарегистрированы до конца года

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров обратился к руководству Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) с требованием незамедлительно зарегистрировать российские вакцины от коронавируса. В противном случае Москва может принять решение о роспуске ВОЗ.

«Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса, при этом ВОЗ до сих пор тянет с её регистрацией. Мы видим, что чиновники сознательно затягивают процесс, придираются к мелочам, требуют чуть ли не выписки из домовых книг сотрудников, которые трудятся на производстве. Это всё происходит на фоне полной лояльности к западным вакцинам, им почему-то прощается почти всё, в том числе очень тревожные сигналы об их побочных действиях», – отметил депутат.

Фёдоров напомнил руководству ВОЗ, что в 1948 году именно Россия была одним государств-основателей организации.

«Согласно принятому тогда уставу, мы имеем полное право отозвать своё согласие на учреждение ВОЗ, которая в этом случае должна быть немедленно распущена», – заключил он.

В понедельник, 6 декабря, исполнительный комитет ВОЗ соберётся на экстренное заседание.

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