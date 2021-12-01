 

Матвиенко рассказала шутку о «бегущих в военкомат русских»

01.12.2021, 12:40, Новости дня
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу «бегут в военкомат».

В ходе «правительственного часа» в Совфеде в среду выступал глава МИД Сергей Лавров. Ряд сенаторов поднимали тему об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у РФ нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

По ее словам, «пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду».

Ранее Матвиенко оценила мемы, появившиеся после одобрения законов об оскорблении государства и фейковых новостях, назвав народ РФ «умнейшим и креативнейшим».



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