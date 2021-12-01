 

Зеленский подготовил законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры

01.12.2021, 12:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную раду законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и Евросоюзе.

«Я знаю, как важен для украинцев в Канаде, США и ЕС законопроект о множественном гражданстве. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. 65 млн украинцев со всего мира теперь будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинскими гражданами и равными украинцами», – передает его слова ТАСС.

В январе группа депутатов от правящей партии «Слуга народа» внесла законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, согласно которому, граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах.



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