 

Путин назвал Жукова личностью исторического масштаба

01.12.2021, 12:40, Новости дня
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков был личностью исторического масштаба, которая всецело посвятила себя служению Родине, сообщил президент Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения военачальника.

«Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля – большое, знаковое событие не только для его земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошел героический ратный путь – от рядового Первой мировой до Маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что проведение торжеств – важная инициатива, свидетельство глубокого интереса разных поколений к российской истории, к подвигам и свершениям предков. По мнению российского лидера, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о маршале Советского Союза Георгии Жукове и его огромном вкладе в Победу.

Напомним, в центре Екатеринбурга появилась скульптурная композиция, посвященная службе маршала Георгия Жукова на Урале.



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