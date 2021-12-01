В РФ пошлину на экспорт металлолома повысили до €100 за тонну

“С 2022 года в России изменятся ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены и обеспечить сырьем отечественных производителей. Ставки экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее 100 евро за одну тонну. Они будут действовать с 1 января в течение последующих 180 дней. Сейчас временная ставка на вывоз лома составляет 5%, но не менее 70 евро за одну тонну”, – сказано в сообщении правительства РФ.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал “Минпром” со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание “БизнесЦензор” 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов “Укрметаллургпром”, в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет”, – отмечал глава “Укрметаллургпрома” Александр Каленков.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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