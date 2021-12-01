 

Мнение: Скрытно разместили 115 млн. войск

01.12.2021, 11:44, Разное
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Сразу вспомнились 1,5 миллиарда репрессированных лично Сталиным.

Источник: Colonel Cassad



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