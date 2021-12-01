Мнение: Гиперинфляция доллара или почему Джо Байден не Рональд Рейган

Американцы привыкают к инфляции. Глава ФРС США только что приоткрыл окно Овертона очередной раз — заявил, что про временную инфляцию можно забыть, ибо она больше не временная. По его словам, инфляция может затянуться, пусть и не навсегда:

https://tass.ru/ekonomika/13073149

Мои соболезнования тем, кто хранит деньги в бумажных долларах. Пожалуй, если и держать сейчас американские доллары, так только в золотых пятидесятидолларовых монетах с буффало. Им извержение печатного станка нипочём.

На картинке к посту вы видите, как выросли цены в США за последний год. Если верить официальной статистике, чего американцам я бы делать не рекомендовал, инфляция составила всего лишь 6 процентов годовых. В объективной реальности, данной нам в ощущении, цены поднялись гораздо сильнее — что-то подорожало на 10-20%, что-то в полтора-два раза:

https://www.visualcapitalist.com/u-s-inflation-which-categories-have-been-hit-the-hardest/

Америка дошла до точки, когда холодильник уже побеждает телевизор. При помощи набора ловких трюков, — махинациям с продуктовой корзиной и тому подобному, — довольно долго можно было притворяться, будто инфляция низка. Однако когда цены на подержанные грузовики вырастают на 90%, тут уже в официальные 6% верится с трудом:

https://www.freightwaves.com/news/higher-and-higher-used-truck-price-inflation-shows-no-signs-of-abating

Для поколения пориджа высокая инфляция в новинку. Однако славная история доллара насчитывает более двух веков, и старожилы помнят ещё периоды, когда цены в Америке росли как на дрожжах. С 1973 по 1982 инфляция от года к году колебалась в интервале от 5 до 13 процентов, примерно как у рубля в последние 20 лет. Отличие было в том, что ставку рефинансирования держали тогда примерно на уровне инфляции, накрывая инфляцию сверху, а в 1981 году Рональд Рейган отважно дёрнул рубильник вверх, задрав ставку до испепеляющих 16% годовых.

Высокая ставка быстро выжгла инфляцию. Уже в 1982 году инфляция упала до умеренных 4%, а дальше на протяжении почти 40 лет так и бултыхалась в пределах 1-5%, практически не выползая за пределы этого диапазона.

Сейчас ситуация в США в корне другая. Во-первых, за прошедшие десятилетия статистическое ведомство приучили лукавить и хитрить. Точной цифры инфляции не знает сейчас никто — известно только, что она значительно выше официальной. Во-вторых, над долларом навис исполинский утёс долговых обязательств, который в любой момент может обрушиться на рынок, чтобы волшебным образом перенести американцев в атмосферу Веймарской республики, в которой гиперинфляция началась в 1921 году. Цитирую из бессмертного Ремарка:

https://proza.ru/2015/06/29/1891

— Опять? Ты же только вчера получил эту прибавку!

— Не вчера, а сегодня в девять утра. Каких-то несчастных восемь тысяч марок. В девять утра они, правда, еще кое-что из себя представляли. Но за это время был объявлен новый курс доллара, и теперь я вместо нового галстука могу купить на них всего лишь бутылку дешевого вина. А мне нужен галстук.

— И сколько теперь стоит доллар?

— Тридцать шесть тысяч марок. А утром было тридцать.

Георг смотрит на сигару.

— Тридцать шесть тысяч! Растет со скоростью размножения кроликов! Чем же это кончится?

— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, — отвечаю я. — А до этого нам нужно как-то жить. Ты принес деньги?

— Всего лишь маленький саквояж, на сегодня и на завтра. Бумажки по тысяче, по десять тысяч и даже несколько пачек старых добрых сотенных. Около двух с половиной килограммов бумаги. Инфляция растет так быстро, что рейхсбанк не успевает печатать деньги. Новые стотысячные банкноты вышли всего две недели назад — а уже пора печатать бумажки достоинством в миллион. Интересно, когда мы начнем расплачиваться миллиардами?

— Если так пойдет дальше — через пару месяцев.

— Боже мой! — вздыхает Георг. — Где они, благословенные, спокойные времена двадцать второго года? В прошлом году доллар вырос с двухсот пятидесяти до десяти тысяч. Не говоря уже о позапрошлом — каких-то несчастных триста процентов.

Это было во-первых и во-вторых, порченная статистика и гора напечатанных денег. В-третьих, современная экономика США отличается от экономики 1980-х сильнее, чем блаженный Джо Байден отличается от хищного Рональда Рейгана. Задрав ставку до 16% годовых, президент Рейган сделал бизнесу очень больно, однако бизнес сплюнул кровь, засучил рукава и стал даже крепче, очистив сообщество от слабых игроков.

Сейчас так нельзя. Если задрать ставку сейчас, — даже не до 16%, а до паллиативных 4%, — американский бизнес ляжет, подогнув ноги, на бетонный пол и начнёт жалобно скулить в ожидании неминуемой гибели. Годы злоупотребления стимуляторами в виде сверхнизкой процентной ставки сделали своё чёрное дело — американская экономика уже не имеет шансы выйти из госпиталя, кроме как ногами вперёд.

Впрочем, это не значит, что на месте США скоро появится очередное дикое поле, по которому будут носиться банды реднеков в кожаных портупеях. Полагаю, куда как более вероятен советский сценарий развала — умеренный хаос, резкое падение уровня жизни, гиперинфляция и, лет через 10-15, хорошие шансы на новый старт. Можно считать Билла Гейтса злодеем, однако нельзя считать его дураком. Если он массово скупает землю в США, значит от рассчитывает, что эта земля будет чего-то стоить и после кризиса.

Как показывает история, гиперинфляция сильнее всего ударит по получателям пособий и по пенсионерам. Простые работающие американцы тоже будут страдать, при этом им будет значительно хуже, чем россиянам в девяностые, так как в девяностые мы падали неглубоко. Уровень жизни в 1990-е, будем честны, не так уж сильно отличался от уровня жизни в 1980-е — при Горбачёве большая часть жителей РСФСР была по современным меркам откровенно бедна. Американцам выживать будет сложнее: они привыкли к сочным стейкам, хорошим автомобилям и прочим буржуазным излишествам.

Что же касается американских компаний, которые производят что-то реальное, — оружейных заводов, пищепрома, табачных фабрик, — тут гиперинфляция критического урона не нанесёт. Реальный бизнес будет поднимать отпускные цены каждую неделю, компенсируя тем самым обесценивание денег, а долги бизнеса будут тем временем обнуляться. Некоторые бизнесы в ходе гиперинфляции смогут даже хорошо заработать, стать прибыльнее и крупнее.

Вместо подведения итога дежурно замечу, что мы с вами сейчас обсуждаем будущее, а будущее всегда темно и туманно. Экономика США и долларовая система критически больны — это факт, который можно твёрдо констатировать уже сейчас, в декабре 2021 года. А вот как именно будет развиваться болезнь, что пропишут врачи и как отреагирует на лечение пациент, мы можем пока что только гадать.