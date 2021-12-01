 

Диетолог перечислила продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19

01.12.2021, 11:26, Разное
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Диетолог Татьяна Залетова пояснила о том, что такие продукты, как укроп и петрушка, могут стать причиной возникновения тромбоза после того, как человек переболел коронавирусом. По словам специалиста, прием “зелёной” пищи может препятствовать работе антикоагулянтов на основе варфарина.
“В зелени содержится много витамина К, который подавляет действие препаратов, разжижающих кровь. При его назначении мы рекомендуем либо полностью исключить зелёные продукты из рациона, либо уменьшить их количество в пище. Так как укроп и петрушка – наиболее используемые продукты, то мы больше всего делаем акцент на них”, – пояснила Залетова на радио Sputnik.

Диетолог добавила, что человеку, перенесшему коронавирус и не принимающему антикоагулянтов, также не стоит злоупотреблять “зелёными” продуктами.
“Витамин К отвечает за быстрое сворачивание крови. Гипотетически, если вы съедите несколько килограммов “зелёных” овощей, то риск образования тромбоза увеличится. Именно поэтому рацион не должен состоять только из “зелёных” продуктов”,- пояснила диетолог.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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