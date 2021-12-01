Учёные доказали, что витамин D улучшает психическое здоровье

Учёные заявили о том, что они доказали – витамин D улучшает психическое здоровье человека. Он играет ключевую роль в процессах нормализации его настроения.

За последние десять лет многие исследователи изучали тесную связь витамина D и мозговой деятельности. Выяснилось, что в коре головного мозга располагаются рецепторы метаболитов витамина. Как отмечается, достаточное количество витамина D напрямую влияет на когнитивные функции и нормализацию настроения.

Также эксперты сообщают, что этот витамин имеет свойство не только делать человека жизнерадостным, но и укрепляет стенки кишечника. Он содействует размножению полезных бактерий, отражает плохие бактерии и сохраняет целостность микрофлоры. Это подтверждает глубокую связь витамина и психического здоровья – благодаря сложному взаимодействию ЖКТ и психики человека.

Исходя из выводов учёных, сделанных в прежние годы, люди, страдающие депрессией и плохим настроением, имеют небольшой уровень витамина D. Напротив, люди, способные стойко выдерживать трудности, не поддаваясь влиянию и оставаясь при это жизнерадостными, имеют более высокий уровень витамина.

Источник: med-heal.ru