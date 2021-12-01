Началась церемония прощания с Александром Градским

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01.12.2021, 11:26, Разное
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В театре «Градский Холл» начали церемонию прощания с композитором Александром Градским. Похороны запланированы на 13:30.
Александр Градский скончался 28 ноября в больнице. Перед этим легендарного певца госпитализировали, подозревая инсульт. Врачи до последнего боролись за жизнь Градского, но его состояние было очень тяжелым.

Сейчас московский театр «Градский Холл» принимает скорбящих за Александром Борисовичем. Близкое окружение певца просит присутствующих не делать снимков и видеозаписей церемонии. При этом вход на траурное мероприятие не ограничивают, организаторы заявили, что попрощаться с Градским смогут не только родные и близкие, но и фанаты, которые уже образовали огромную очередь возле театра. Похороны запланированы на 13:30 на Ваганьковском кладбище, куда направятся все участники церемонии после траурного прощания. Об этом информирует Полит Эксперт.



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