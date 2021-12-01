Размер золотовалютных резервов достиг $30 млрд – Зеленский

“Наши золотовалютные резервы увеличились и сегодня достигают $30 млрд. Это самый высокий показатель с 2013 года”, – сказал президент.

Контекст:

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

По состоянию на 1 сентября золотовалютные резервы Украины составляли $31,6 млрд (в эквиваленте). К началу октября они сократились до $28,7 млрд (в эквиваленте). За месяц – к 1 ноября – их размер увеличился до $29,7 млрд.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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