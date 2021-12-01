 

Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет “Танцев со звездами” как участник

01.12.2021, 11:22, Новости дня
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“Я разговаривала с [главным хореографом шоу] Аленой Шоптенко, спрашивала, кого бы она хотела видеть в следующем сезоне. И она сказала, что Горбунов достаточно пластичный, танцевальный…” – обратилась к ведущему Еремеева.

“Таких денег у “1+1″ нет”, – заявил Горбунов.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. Он является бессменным ведущим шоу “Танцы со звездами”, начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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