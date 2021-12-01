Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет “Танцев со звездами” как участник

“Я разговаривала с [главным хореографом шоу] Аленой Шоптенко, спрашивала, кого бы она хотела видеть в следующем сезоне. И она сказала, что Горбунов достаточно пластичный, танцевальный…” – обратилась к ведущему Еремеева.

“Таких денег у “1+1″ нет”, – заявил Горбунов.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. Он является бессменным ведущим шоу “Танцы со звездами”, начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.

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