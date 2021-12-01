 

Сделали большой шаг, но не пошли дальше – Зеленский о годовщине референдума о независимости Украины

01.12.2021, 11:22, Новости дня
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“Независимость Украины поддержало абсолютное большинство граждан Украины со всех регионов, включая наш Донбасс и Крым. 30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы возобновили, провозгласили, мы выбрали, мы получили независимую Украину, но так и не начали строить независимость”, – сказал он.

Глава государства перечислил, что он понимает под независимостью.

“Независимую от чужого влияния, чужих интересов, где закон один для всех, а не один решает все, и для всех – это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не на 20% ВВП одного гражданина (видимо, речь идет о бизнесмене Ринате Ахметове. – “ГОРДОН”)”, – объяснил Зеленский.

По его словам, “такую страну строили много лет” и такую страну строят “последние 2,5 года”.

“Мы, все с вами, все вместе. На самом деле свободную, действительно самостоятельную, реально независимую страну”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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