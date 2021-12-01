Налоги за недропользование – на счетах украинских детей. Зеленский анонсировал введение экономического паспорта

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера мы проголосовали закон 5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря этого года. Согласно ему, эти средства, плата за использование наших, украинских недр, будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря эти законам наши – или чьи-то – олигархи стану инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю”, – сказал Зеленский.

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