Организаторов рэп-концерта в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер

Концерт прошел на площадке Music Media Dome. Присутствовало более 500 человек, уточнил Романов.

“Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию”, – приводит слова главного инспектора Агентство городских новостей “Москва”.

Романов напомнил, что за нарушения антиковидных мер предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Но если был причинен ущерб здоровью людей, сумма штрафа увеличивается до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что штраф до миллиона рублей за нарушение антиковидных мер грозит организаторам концерта в баре IZI Moscow. Посетители мероприятия грубо нарушили требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, отметили в ОАТИ.