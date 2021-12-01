 

Россияне получили призы Тбилисского фестиваля юных кинолюбителей

01.12.2021, 10:52, Новости дня
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Россияне вошли в число лауреатов традиционного фестиваля юных кинолюбителей «Тбилисские зори», состоявшегося в 14-й раз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

На фестивале, проводимом грузинским «Пионер-фильмом» – студией Дворца учащейся молодежи, было представлено 85 короткометражных работ юных кинолюбителей из 31 страны, сообщила газета «Картули азри» («Грузинская мысль»).

Россияне получили два приза. Лауреатом номинации «За лучшую идею» стал Всеволод Булавкин (фильм «Сева убивает коронавирус»). Призом «Лучший саундтрек» отмечен Николай Ефанов.

Гран-при фестиваля достался испанцу Марио Мартинесу.

Руководитель студии Григол Чигогидзе, почетный житель Тбилиси, назвал тбилисский «Пионер-фильм» «маленьким островом счастья».



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