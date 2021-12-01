Встречу Лаврова и Блинкена запланировали на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме

На полях СМИД ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила, что «запланированы двусторонние встречи главы российской внешнеполитической службы с верховным представителем ЕС по иностранным делам, политике безопасности, соответственно с действующим председателем ОБСЕ министром иностранных дел Швеции, генсекретарем ОБСЕ, госсекретарем США, министром иностранных дел Австрии, Британии, Венгрии, Испании, Сербии и Турции», передает РИА «Новости».

Ранее Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ демонстрируют слабость Вашингтона.

Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».