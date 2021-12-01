Турция оценила возможность Запада помочь Украине санкциями против России

Если западные страны введут санкции против России, это не поможет Украине решить свои проблемы, делать это стоит другим путем, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, подобные меры не помогут Киеву. Оценивая возможность разрешить сложности путем сдерживания, дипломат добавил, что это более приемлемый вариант, передает ТАСС.

«Если вместо санкций мы, например, выбираем сдерживание, то оно должно быть целенаправленным. Но мы как Турция верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Так что только путем введения санкции не удастся помочь Украине или другой стране», – отметил Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты всегда готовы предпринять любые шаги в плане возможного введения санкций в отношении РФ в связи с ситуацией у границы с Украиной.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». Президент РФ Владимир Путин отметил, что о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

В минувшее воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».