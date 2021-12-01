Мнение: От “Пегаса” до “Синего волка”

От "Пегаса" до "Синего волка": как израильский эксперимент по обеспечению безопасности в Палестине стал глобальным

Несколько лет назад была разоблачена слежка Управления государственной безопасности (NSA) за миллионами американцев, что вызвало новую волну обсуждений преступлений правительств и их нарушения прав человека и законов о неприкосновенности частной жизни. Однако, до недавнего времени Израиль избегал заслуженной критики не только за незаконную слежку за палестинцами, но и за то, что является источником многих технологий, которые теперь решительно критикуют во всем мире.

Даже в самый разгар споров о правительственной слежке в 2013, Израиль оставался в тени несмотря на то, что его правительство, больше, чем какое-либо еще в мире, использует преследование на основе национальной принадлежности, массовую слежку и многочисленные технологии для оккупации Палестины.

В Газе 2 миллиона палестинцев живут в условиях израильской блокады. Они окружены стенами, заборами под током, подземными препятствиями, военными кораблями и многочисленными снайперами. Сверху «таннана» – арабский сленг для беспилотников – следит и записывает все. Эти вооруженные беспилотники используют для разрушения всего, что может угрожать «безопасности», как ее понимает Израиль. Более того, каждого палестинца, желающего выехать или вернуться в Газу – очень немногим это позволяют – подвергается самым жестоким «мерам безопасности», проверкам разных контор и армии. И неважно, младенец ли это, или смертельно больной, который пытается получить медицинскую помощь, недоступную на осажденной территории.

На Западной берегу реки Иордан израильская безопасность проводят массу «экспериментов». В Газе цель Израиля – запереть население, а на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме – контролировать повседневную жизнь палестинцев. Кроме апартеидной стены в 1600 км на Западной берегу, там еще много стен, заборов, рвов и других препятствий, нацеленных на раздробление палестинских общин. Эти изолированные общины соединены только дорогами, полными сложной системой военных блокпостов, многие из которых – постоянные, но многие ставят и убирают в зависимости от целей «безопасности» каждый день.

Большая часть слежки совершается на этих израильских блокпостах. Хотя Израиль использует слово «безопасность» для оправдания того, что делает с палестинцами, на самом деле речь на блокпостах не о безопасности. Многие палестинцы умерли, и многие палестинки рожали на блокпостах, ожидая, пока им разрешат проехать в больницу. Это ежедневная пытка, и палестинцев подвергают ей потому, что они -невольные подопытные в очень прибыльном израильском эксперименте.

К счастью, подробности израильских нарушений демократии становятся все более известными. Например, 8 ноября Washington Post напечатала статью про массовую слежку израильтян с помощью технологии «Синий волк» для создания огромной базы данных на всех палестинцев.

Солдаты-оккупанты могут использовать свои камеры и снимать как можно больше палестинцев, и сравнивать их с «такой обширной базой данных, что один бывший солдат назвал ее секретным «фейсбуком палестинцев».

Очень мало известно об этом «фейсбуке палестинцев», кроме того, что попало в СМИ. Однако, мы знаем, что израильские солдаты соревнуются, кто сделает больше снимков палестинцев, и победители могут получить награды, какие – неясно

Хотя история «Синего волка» привлекла внимание мировых СМИ, для палестинцев это не новость. Быть палестинцем значит жить под оккупацией, для чего нужны многочисленные пропуска и карточки, подвергаться многочисленным «проверкам безопасности», регулярному фотографированию, слежке за любыми перемещениями, и постоянным требованиями отвечать на любые вопросы о семье, друзьях, товарищах по работе и знакомых. Если это не практично, как для контроля живущих в осаде в Газе, этим занимаются беспилотники в небе, на море и на земле.

Почему о «Синем волке» заговорили мировые СМИ? Потому, что Израиль оказался замешан недавно в одной из крупнейших в мире шпионских операций. «Пегас» — это вредоносный софт, который шпионит за айфонами и устройствами с андроидом, воруя фото, СМС сообщения и имейлы, и записывая разговоры. Десятки тысяч людей по всему миру, многие из которых – известные журналисты, чиновники, бизнесмены и активисты стали жертвой этой операции. Что неудивительно, «Пегас» – продукт израильской компании NSO Group, чья продукция широко используется для слежки и шпионажа за палестинцами, как подтвердила дублинская организация Front Line Defenders, о чем сообщила New York Times 8 ноября.

Это печальная реальность, что израильские преступления начали клеймить в мире только потому, что их жертвами стали важные персоны, включая Макрона. Когда жертвы шпионажа и слежки – палестинцы, потому что они палестинцы, это не было новостью, достойной публикации.

Более того, долгие годы Израиль рекламировал и продавал свою «технологию безопасности» остальному миру как «испытанную на практике», то есть использованную против палестинцев под оккупацией. Некоторые, возможно, возмущались, но это позволило Израилю стать восьмым по величине экспортером оружия. Израильские военные и шпионские технологии используют правительства по всему миру – в аэропортах Северной Америки и Европы, на границе СЩА с Мексикой, разными секретными службами, и в территориальных водах Европы, для недопущения беженцев от войн, в которых тоже используют израильские технологии.

Сокрытие преступлений Израиля против палестинцев становится неудобным для тех, кто оправдывает израильские действия «безопасностью» и «самообороной», включая сменяющие друг друга правительства в Вашингтоне. 3 ноября правительство Байдена решило занести в черный список NSO Group за «действия, противоречащие национальной безопасности и зарубежным политическим интересам США». Прекрасное решение, но в нем нет ни слова о продолжающихся преступлениях Израиля против населения оккупированной Палестины.

На самом деле, пока Израиль продолжает оккупировать Палестину, пока израильский военно-промышленный комплекс продолжает использовать палестинцев для «экспериментов по безопасности», Ближний Восток – да и весь мир – будет платить за это.

(с) Рамзи Баруд

https://www.middleeastmonitor.com/20211116-from-pegasus-to-blue-wolf-how-israels-security-experiment-in-palestine-went-global/ – оригинал на английском

—