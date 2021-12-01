Диетолог раскрыла секрет ужина для похудения

Диетолог Татьяна Дик раскрыла секреты ужина, которые способствуют похудению. Для этого вовсе не обязательно отказываться от углеводов.

По словам Татьяны Дик, если за все предыдущие приемы пищи углеводов было съедено достаточно, то на ужине должен преобладать белок. Таким образом, следует съесть белковые продукты с клетчаткой, например, рыбу, морепродукты, индейку с лёгким салатом, творог в сочетании с фруктами.

Однако в случае недобора углеводов стоит их добавить в ужин. Можно употреблять различные каши, например, гречку, кускус, пшено, а также картофельное пюре. Это не навредит фигуре, уверила специалист – наоборот, углеводы на ужин не только можно, но и нужно для полного восполнения потребностей организма.

Эксперт по пищевому поведению добавила: важно уметь наслаждаться едой – прежде всего, для удовлетворения собственных потребностей. А подсчёты калорий диетолог считает уже давно устаревшим методом похудения, который способен вызывать депрессию.

Источник: rsport.ria.ru