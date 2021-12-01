Видео с Анастасией Волочковой поразило ее подписчиков

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлено ее выступление во время гастролей Мариинского театра в Японии.

Выступление состоялось в 1999 году, когда Волочкова была еще юной 23-летней девушкой. На кадрах она танцует в образе Авроры из балета «Спящая красавица». Ее подписчики удивились, признав, что она талантливая балерина, а в молодости была настоящим профессионалом.

В начале 2021 года балерина ушла из Большого театра и долго не делилась, чем же планирует заниматься дальше. Чуть позже Волочкова рассказала, что пропала из театра не по своей воле. У нее произошел конфликт с руководством, и ее уволили, ссылаясь на неподходящие формы.

Сейчас же балерина активно развивает свой блог в социальной сети, а также продолжает выступать на сцене, но уже с сольной работой. Прима признается, что, как бы не было тяжело, но она не представляет своей жизни без пуантов и лент.