 

Видео с Анастасией Волочковой поразило ее подписчиков

01.12.2021, 10:32, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором запечатлено ее выступление во время гастролей Мариинского театра в Японии.
Выступление состоялось в 1999 году, когда Волочкова была еще юной 23-летней девушкой. На кадрах она танцует в образе Авроры из балета «Спящая красавица». Ее подписчики удивились, признав, что она талантливая балерина, а в молодости была настоящим профессионалом.

В начале 2021 года балерина ушла из Большого театра и долго не делилась, чем же планирует заниматься дальше. Чуть позже Волочкова рассказала, что пропала из театра не по своей воле. У нее произошел конфликт с руководством, и ее уволили, ссылаясь на неподходящие формы.

Сейчас же балерина активно развивает свой блог в социальной сети, а также продолжает выступать на сцене, но уже с сольной работой. Прима признается, что, как бы не было тяжело, но она не представляет своей жизни без пуантов и лент.



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