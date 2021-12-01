 

“Ну ни хрена себе Playboy пошел”. Чехова оголилась полностью

01.12.2021, 10:28, Новости дня
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Телеведущая сопроводила пост снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, держа перед собой полотенце.

Пусть прошлое нам поменять нельзя,
И выдраны чувства с кровью…
Ты словом недобрым помянешь меня!
Я отвечу тебе – любовью!

По кругу ходили мы лет эдак пять,
И страсть миксовали с болью.
Ты можешь меня сгоряча распять!
Я отвечу тебе – любовью!

Нас жизнь не меняет, опять и опять,
Мы в спину стреляем дробью!
Ты можешь и дальше меня проклинать!
Я отвечу тебе – любовью!

И как ни старались – другими не стать.
На раны зачем сыпать солью?
Ты можешь из мыслей меня прогнать!
А я буду помнить!
С любовью! – написала она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Ну ни хрена себе Playboy пошел”, – прокомментировал подписчик kostiapriimak.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Playboy – американский журнал, который стал известен многочисленными эротическими женскими фотосессиями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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