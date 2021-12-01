“Ну ни хрена себе Playboy пошел”. Чехова оголилась полностью

Телеведущая сопроводила пост снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, держа перед собой полотенце.

Пусть прошлое нам поменять нельзя,

И выдраны чувства с кровью…

Ты словом недобрым помянешь меня!

Я отвечу тебе – любовью!

По кругу ходили мы лет эдак пять,

И страсть миксовали с болью.

Ты можешь меня сгоряча распять!

Я отвечу тебе – любовью!

Нас жизнь не меняет, опять и опять,

Мы в спину стреляем дробью!

Ты можешь и дальше меня проклинать!

Я отвечу тебе – любовью!

И как ни старались – другими не стать.

На раны зачем сыпать солью?

Ты можешь из мыслей меня прогнать!

А я буду помнить!

С любовью! – написала она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Ну ни хрена себе Playboy пошел”, – прокомментировал подписчик kostiapriimak.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Playboy – американский журнал, который стал известен многочисленными эротическими женскими фотосессиями.

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