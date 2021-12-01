Команда Зеленского хочет создать медиахолдинг из телеканалов “Дом”, “Рада” и “24 канал” – СМИ

По данным издания, целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции “Слуга народа”.

“По задумке команды президента, телеканал “Рада” должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и “112 Украина”. В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов. Для этого планируют привлекать продакшн со стороны”, – сказал один из собеседников “Телеграфа”.

У телеканала “Дом” для серьезного охвата зрителей не хватает покрытия – он транслируется преимущественно на оккупированные территории.

Другой собеседник отметил, что консультирует власти по данному вопросу медиа-менеджер Алексей Семенов, который создавал телеканалы NewsOne, “112 Украина” и “Прямий”.

По данным издания, “24 канал”, который связывают с мэром Львова Андреем Садовым, в такой холдинг может войти неформально.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил “Телеграфу”, что телеканал “Рада” “действительно ждет масштабная реорганизация”, и этим занимается первый вице-спикер парламента, бывший глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Происходящее издание связывает с декларируемой Зеленским борьбой с олигархами.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

В последние дни обострились отношения Зеленского с богатейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $7,6 млрд.. В частности, на телеканалы Ахметова перестали ходить представители власти, обвинив каналы в распространении фейков, манипуляций и “публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху”.

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