 

Команда Зеленского хочет создать медиахолдинг из телеканалов “Дом”, “Рада” и “24 канал” – СМИ

01.12.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания, целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции “Слуга народа”.

“По задумке команды президента, телеканал “Рада” должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и “112 Украина”. В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов. Для этого планируют привлекать продакшн со стороны”, – сказал один из собеседников “Телеграфа”.

У телеканала “Дом” для серьезного охвата зрителей не хватает покрытия – он транслируется преимущественно на оккупированные территории.

Другой собеседник отметил, что консультирует власти по данному вопросу медиа-менеджер Алексей Семенов, который создавал телеканалы NewsOne, “112 Украина” и “Прямий”.

По данным издания, “24 канал”, который связывают с мэром Львова Андреем Садовым, в такой холдинг может войти неформально.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил “Телеграфу”, что телеканал “Рада” “действительно ждет масштабная реорганизация”, и этим занимается первый вице-спикер парламента, бывший глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Происходящее издание связывает с декларируемой Зеленским борьбой с олигархами.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

В последние дни обострились отношения Зеленского с богатейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $7,6 млрд.. В частности, на телеканалы Ахметова перестали ходить представители власти, обвинив каналы в распространении фейков, манипуляций и “публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В Госдуме заявили о «милитаристском психозе» на Украине

13.02 / Эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Великобритании

10.09 / Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей

12.12 / Губерниеву пришлось «съесть перчатку»

25.01 / Радуцкий рассказал, почему Минздрав решил не продолжать усиленный карантин в Украине

15.07 / Спрогнозирована максимальная численность населения Земли

03.12 / В мире: РФ спасает Киргизию от разорения

29.06 / Ющенко описал тяжелый экономический кризис на Украине

06.10 / Мнения: Руководству США подсовывают искаженный образ России

25.08 / Окаменелости из города Пибоди проливают свет на эволюцию динозавров на востоке Северной Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика