Более половины ввезенных за последние три года в Украину автомобилей старше 10 лет

“Средний возраст вырос вдвое за последние три года – до старта действия льготного растаможивания авто из-за границы он составлял менее 5 лет. С 2019-го по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единиц.

Глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины Олег Назаренко считает, что сложившаяся ситуация невыгодна для Украины и выгодна для ЕС.

“В Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4, а старые авто можно зарегистрировать, даже если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время государство столкнется с этой проблемой”, – заявил он.

Контекст:

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.

15 апреля 2021 года Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты №4643-д и №4644-д. Среди прочего законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях.

В мае этого года президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении льготного растаможивания авто на еврономерах. Законы были введены в действие с 15 июня.

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