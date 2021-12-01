 

Кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2022 год, его уже передали в Раду на второе чтение

01.12.2021, 10:28, Новости дня
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“Кабинет Министров одобрил на своем заседании проект закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2022 год”, подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады Украины, одобренными постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября”, – написал он.

Мельничук отметил, что проект госбюджета “будет безотлагательно представлен в парламент вместе со сравнительной таблицей относительно учета бюджетных выводов Верховной Рады с мотивированными объяснениями относительно неучтенных положений”, а также со сравнительной таблицей и объяснениями.

На сайте Рады указано, что проект госбюджета (документ №6000) уже передан в парламент.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Народные депутаты поддержали первый вариант проекта госбюджета 2 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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