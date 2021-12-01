Уколоться – к хлопотам. Что можно и чего нельзя делать с иглами по приметам

Самый сильный страх северных народов – потеря иглы, которая воспринималась едва ли не как кормилица. Да и в более южных уголках страны сильны народные поверья, связанные с этим хозяйственным атрибутом. Давайте узнаем основные приметы, связанные с иглами.

Разрешенные и запрещенные действия

Каждая игла принадлежит определенному человеку, поэтому дарить ее не стоит – таким образом вы вредите своей энергетике, можете невольно передать свою удачу, финансовое благополучие. Максимум, что можно преподнести в дар, – это набор для рукоделия, да и тот исключительно с добрыми намерениями.

Под запретом также шитье перед важной поездкой. Иначе велика вероятность лишиться удачи. Также откажитесь от шитья и вышивки в то время, когда ваш близкий в пути – он может заблудиться.

А вот укол иголкой в некоторых случаях интерпретируется в положительном ключе. Если укололи рабочую руку – очень скоро ваши старания будут по достоинству оценены. Уколотый палец одинокой девушке сулит встречу с избранником. Однако для замужней это предстоящие хлопоты, выяснение отношений с мужем. Уколоть под ногтем – больно, неприятно, но сулит финансовые пополнения.

Потерять иголку с ниткой – к расставанию с возлюбленным, поэтому постарайтесь поскорее найти потерю. А лучше храните эту вещицу в специальной игольнице.