Турция анонсировала телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.

«Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным», – передает ТАСС слова дипломата в ответ на просьбу прокомментировать напряженность между Россией и Украиной.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

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