Диетолог Анна Коновалова призвала отказаться от некоторых продуктов при наличии заболеваний сердца

Анна Коновалова, диетолог и эндокринолог, рассказала, какие продукты следует исключить из своего рациона, если есть проблемы с сердцем. Она отметила, что питание очень важно при подобных заболеваниях, а правильно подобранное меню позволит улучшить самочувствие.

При болезнях сердца оказались запрещены жирные сорта мяса, так как их усваивание оказывает большую нагрузку на орган. Специалисты выяснили, что у людей с подобными проблемами, жиров в рационе должно быть не более 10 процентов от суточной нормы калорийности, также трансжиры не должны превышать одного процента.

Диетолог указала еще и на количество соли – не более 5 грамм в сутки. Это обусловлено тем, что соль наносит вред стенкам сосудов, которые и так находятся в критическом состоянии при болезных сердца. Сахар и сладкие продукты лучше исключить совсем, или же снизить количество их потребления до 5 процентов от суточной калорийности.

Диетолог поделилась, что лучшим рационом для людей с заболеваниями сердца будет добавление в ежедневное меню большого количества овощей, зелени, кисломолочных продуктов и орехов. Также не стоит забывать и о полезных элементах, которые содержаться в морепродуктах, а именно йоде. Он улучшает гормональный фон в организме, что позитивно сказывается на работе всех органов, а не только сердца.

Источник: ria.ru