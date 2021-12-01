 

Диетолог Анна Коновалова призвала отказаться от некоторых продуктов при наличии заболеваний сердца

01.12.2021, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анна Коновалова, диетолог и эндокринолог, рассказала, какие продукты следует исключить из своего рациона, если есть проблемы с сердцем. Она отметила, что питание очень важно при подобных заболеваниях, а правильно подобранное меню позволит улучшить самочувствие.
При болезнях сердца оказались запрещены жирные сорта мяса, так как их усваивание оказывает большую нагрузку на орган. Специалисты выяснили, что у людей с подобными проблемами, жиров в рационе должно быть не более 10 процентов от суточной нормы калорийности, также трансжиры не должны превышать одного процента.

Диетолог указала еще и на количество соли – не более 5 грамм в сутки. Это обусловлено тем, что соль наносит вред стенкам сосудов, которые и так находятся в критическом состоянии при болезных сердца. Сахар и сладкие продукты лучше исключить совсем, или же снизить количество их потребления до 5 процентов от суточной калорийности.

Диетолог поделилась, что лучшим рационом для людей с заболеваниями сердца будет добавление в ежедневное меню большого количества овощей, зелени, кисломолочных продуктов и орехов. Также не стоит забывать и о полезных элементах, которые содержаться в морепродуктах, а именно йоде. Он улучшает гормональный фон в организме, что позитивно сказывается на работе всех органов, а не только сердца.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц

25.07 / Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

02.08 / Анна Седокова собирается родить ребенка Янису Тимме

08.12 / Мнение: Культура!

08.12 / Ксения Собчак, Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и другие на съемках сериала “Крюк”

09.03 / Впервые в истории в Steam стартовала акция в честь Масленицы «Неделя блинов»

28.09 / Жители села Коксакерово пожаловались на постоянное воровство дорожных знаков

12.04 / Принц Гарри поделился воспоминаниями о принце Филиппе: “Он был мастером барбекю и легендой стеба”

18.07 / США хотят построить в Британии гигантский космический радар

02.09 / Ученые: Жжение и зуд во рту могут указывать на дефицит витамина B12 в организме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика