 

Daily Express: обнаружены продукты, которые способны предотвратить развитие деменции

01.12.2021, 9:38, Разное
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Деменция – это опасное заболевание, которое поражает участки мозга, в результате чего человек теряет все свои приобретенные способности и не имеет возможности обучаться заново. Ученые обнаружили, что три продукта могут снизить риск развития этой болезни.
Исследование проводилось в Британии, где более тысячи добровольцев ежедневно заполняли анкеты своего питания, указывая каждый грамм всех блюд. Учеными был начат этот опыт, так как выдвигалось предположение, что рацион оказывает сильное влияние на работу мозга, а значит, его корректировка сможет улучшить состояние.

В ходе исследования оказалось, что те, кто ежедневно употреблял твердый сыр и красное вино, имели лучшие показатели работы мозга. Также они включали в свой рацион баранину не менее двух раз в неделю.

Соль же наоборот замедляла процессы, и в конце исследования стало очевидным, что люди, которые употребляли ее в большом количестве, имели наихудшие результаты.

Источник: www.medikforum.ru



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