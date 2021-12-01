 

За три года Kyiv Boryspil Express перевез почти 2 млн пассажиров – “Укрзалізниця”

01.12.2021, 9:34, Новости дня
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“Удобное железнодорожное сообщение Центрального железнодорожного вокзала Киева с Международным аэропортом “Борисполь” в этом году выбрало более 600 тыс. пассажиров”, – отметили в сообщении.

Экспресс функционирует круглосуточно без выходных, за сутки он совершает 23 рейса туда и обратно.  Стоимость билета на Kyiv Boryspil Express – 80 грн.

Расстояние от Центрального железного вокзала столицы до аэропорта поезд преодолевает менее чем за 50 минут, по пути он делает две остановки

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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