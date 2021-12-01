 

В Одессе в лицее нашли повешенным подростка

01.12.2021, 9:34, Новости дня
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Мальчика утром обнаружила в туалете воспитательница. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти подростка, расследуют случившееся предварительно как самоубийство. 

Директор городского департамента образования Елена Буйневич сообщила в Facebook, что это произошло в спортивном лицее “Олимпиец”. 

“Утратил жизнь ребенок, мальчик 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников. Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс”, – написала она. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1887616241440637&id=100005768370902


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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